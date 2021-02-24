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Архив - Луганская область

Украина предоставила автобусы для КПВВ "Золотое" и "Счастье"

24.02.2021 12:00
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Украина предоставила автобусы для КПВВ "Золотое" и "Счастье"

Украина 24 февраля предоставила автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое" и "Счастье". Однако российская сторона не открыла КПВВ со своей стороны. Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что автобусы предоставили начиная с 24 февраля по инициативе главы украинской делегации Леонида Кравчука.
"Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны. Сегодня с 07.40 белый автобус ждет в "Счастье". Желтый - в "Золотом". Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны", - говорится в сообщении.



Теги: Счастье, автобус, КПВВ, Золотое
 
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