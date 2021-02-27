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Архив - Луганская область

Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН

27.02.2021 15:00
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Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН

В Луганской области сепаратисты "ЛНР" препятствуют пересечению гуманитарных грузов через КПВВ, в том числе и от ООН. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 27 февраля.
Указано, что на КПВВ Счастье был заблокирован гуманитарный груз ООН весом примерно 136 тонн, который перевозился на 11 грузовиках. Он был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан.
"В настоящее время принимаются меры по повторной доставке груза на временно оккупированную территорию Украины", – добавили в штабе.



Теги: Счастье, ООН, гуманитарная помощь, блокирование, ЛНР, КПВВ
 
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