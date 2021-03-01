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Архив - Луганская область

Боевики ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для гумконвоя ООН

01.03.2021 14:00
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Боевики ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для гумконвоя ООН

Конвой с гуманитарной помощью для жителей оккупированного Донбасса отправился через КПВВ «Счастье» в ОРЛО. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
"Благодаря соответствующим действиям украинской делегации только что началось пересечение КПВВ «Счастье» конвоем с гуманитарной помощью, предназначенной гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. Спасибо представителям международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ, за содействие", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Счастье, ООН, гуманитарный конвой, КПВВ
 
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