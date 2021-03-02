Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)

02.03.2021 15:00

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и Президент Украины Владимир Зеленский дали общую пресс-конференцию на КПВВ "Счастье" на Донбассе. Трансляцию вел телеканал "Дом".

Во время брифинга Мишель выразил поддержку территориальной целостности и европейским устремлениям Украины.

В тоже время президент Евросовета указал на необходимость проведения реформы судебной системы и борьбы с коррупцией.

Мишель отметил, что за последние семь лет после Майдана ЕС предоставил Украине помощь на более чем 16 миллиардов евро. Он указал, что это наибольшая помощь Брюсселя государству, которое не входит в ЕС.

"Много нужно сделать в установлении верховенства права, судебной реформе и борьбе с коррупцией", — подчеркнул Мишель.

Выступление Мишеля и Зеленского транслировалось на форуме "Украина 30. Правосудие", который проходит в Киеве.