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Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)

02.03.2021 15:00
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Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и Президент Украины Владимир Зеленский дали общую пресс-конференцию на КПВВ "Счастье" на Донбассе. Трансляцию вел телеканал "Дом".
Во время брифинга Мишель выразил поддержку территориальной целостности и европейским устремлениям Украины.
В тоже время президент Евросовета указал на необходимость проведения реформы судебной системы и борьбы с коррупцией.
Мишель отметил, что за последние семь лет после Майдана ЕС предоставил Украине помощь на более чем 16 миллиардов евро. Он указал, что это наибольшая помощь Брюсселя государству, которое не входит в ЕС.
"Много нужно сделать в установлении верховенства права, судебной реформе и борьбе с коррупцией", — подчеркнул Мишель.
Выступление Мишеля и Зеленского транслировалось на форуме "Украина 30. Правосудие", который проходит в Киеве.



Теги: Донбасс, Европейский союз, Счастье, КПВВ, Зеленский
 
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