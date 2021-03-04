На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"

04.03.2021 14:00

На Луганщине в ночь на 4 марта микроавтобус, ехавший из Харькова в Станицу Луганскую вылетел с дороги и перевернулся, шесть человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области.

Сообщается, что авария произошла около 4:20 на автодороге Т-1309 сообщением "Счастье-Широкок" между населенными пунктами Теплое и Плотина Счастьенского района.

"Предварительно установлено, что 59-летний водитель пассажирского микроавтобуса "Mercedes-Benz 316" (маршрут г. Харьков — пгт Станица Луганская), не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил выезд за пределы проезжей части и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили шесть пассажиров микроавтобуса. Четверо пассажиров госпитализированы в больницу, а двое граждан от госпитализации отказались", — уточняют в полиции.