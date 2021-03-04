В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров

04.03.2021 13:00

Так называемое «правительство ЛНР» приняло проект постановления «О внесении изменений в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ОРЛО и Таможенный тариф ЛНР». Об этом сообщает «министерство экономического развития ЛНР».

По данным «ведомства», увеличены ставки ввозной таможенной пошлины по пяти товарным позициям:

— имбирное печенье и аналогичные изделия (содержащие менее 30% сахарозы) — 8% (прежний размер ставки — 3%);

— имбирное печенье и аналогичные изделия (содержащие 30% или более, но менее 50% сахарозы) — 5% (прежний размер — 3%);

— бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (прочие) — 8% (прежний размер — 3%);

— шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао — 15% (прежний размер — 10%);

— сладкое сухое печенье (прочие) — 15% (прежний размер — 10%).

Отмечается, что размер ставки действует по 1 августа 2021 года.