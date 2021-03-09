Сотруднику одного из "министерств ЛНР" дали 20 лет тюрьмы за "работу на СБУ"

09.03.2021 17:00

Так называемый "верховный суд ЛНР" приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Луганска, подозреваемого в работе на спецслужбы Украины. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на "генпрокуратуру ЛНР" во вторник, 9 марта, передает Корреспондент.net.

Утверждается, что бывший сотрудник правоохранительных органов Луганской области Украины, в марте 2015 года "был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины".

"Пребывая на территории "ЛНР", подсудимый трудоустроился в одно из "министерств" и, занимая руководящую должность до июня 2019 года, собирал и передавал своему куратору из СБУ сведения о личном составе подведомственных подразделений, выполняемой ими работы, а также вносил дезорганизацию и дезинформацию в деятельности указанных подразделений", – говорится в сообщении.

В июне 2019 года "агент" был разоблачен и задержан сотрудниками "министерства государственной безопасности ЛНР". Его обвинили в "госизмене" и "незаконном обращении с боеприпасами".