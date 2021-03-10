В "ЛНР" начался "весенний призыв"

10.03.2021 10:00

В "ЛНР" оккупационная власть начала выдавать жителям "повестки в военкомат". Об этом сообщают в соцсетях местные "призывники", передает Depo.Донбасс.

В Алчевске, Перевальске и близлежащих селах уже проводится раcсылка "повесток", в которых обозначена дата 15 марта — в этот день нужно прийти в "военкомат" и стать на учет.

До этого числа "призывников" обязывают пройти медкомиссию. "Повестки" активно приходят и жителям Луганска.