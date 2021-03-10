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Архив - Луганская область

"Власти" Луганска анонсировали проведение ярмарки вакансий

10.03.2021 17:00
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"Власти" Луганска анонсировали проведение ярмарки вакансий

Ярмарка вакансий с участием представителей городских предприятий, организаций и учреждений состоится в оккупированном Луганске 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба "городской администрации".
"Территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы 12 марта проведет в Луганске ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу", — говорится в сообщении.
Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта "Донбасс"). Начало мероприятия — в 9:30.



Теги: Донбасс, Луганск, вакансии, ярмарка, ОРЛО
 
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