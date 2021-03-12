- В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-1917:00
- За минувшие сутки на Донбассе 1 воин погиб, 1 получил боевую травму10:00
- КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус17:00
- С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте14:00
- В Луганской области началось обновление автопарка "скорой помощи"12:00
- На Луганщине пограничники обнаружили квадрокоптер с наркотиками11:00
- В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса за последние полгода14:00
- В Киеве состоялся круглый стол "Крым и Донбасс: пути возвращения" (ВИДЕО)12:00
- На Луганщине прошли масштабные контрдиверсионные мероприятия09:00
- 10 марта на Донбассе погиб боец ВСУ08:00
На Луганщине пограничники обнаружили квадрокоптер с наркотиками
У Мелового пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества при помощи квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Так, вчера, патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Меловое, пограничный наряд обнаружил квадрокоптер и два пакета. Они находились неподалеку украинско-российской границы. В пакетах находились брикеты с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, а также бутылки с неизвестной жидкостью.
Квадрокоптер и обнаруженные вещества переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы.
В адрес Меловского отдела полиции пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».
Теги: Донбасс, наркотики, контрабанда, ГПСУ, квадрокоптер
- В Донецкой области задержали контрабанду наркотиков
- На границе с Россией задержали крупную партию наркотиков
- В Донбассе завели уголовное дело на... неизвестного контрабандиста
- В автобусе "Донецк-Ростов" СБУ поймала плюшевых наркокурьеров
- На границе с Россией тормознули марихуану
- В Донбассе СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков
- В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-1917:00
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта13:00
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 1 воин погиб, 1 получил боевую травму10:00
- КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус17:00
- С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте14:00
- В Славянске отменили празднование Масленицы13:00
- В Луганской области началось обновление автопарка "скорой помощи"12:00
- На Луганщине пограничники обнаружили квадрокоптер с наркотиками11:00
- Донецкий ботанический сад приглашает на проводы зимы17:00
- В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-1917:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 марта15:00
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта13:00
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 1 воин погиб, 1 получил боевую травму10:00
- Зеленский подвел итоги заседаний СНБО (ВИДЕО)09:00
- КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус17:00
- ВОЗ заявила об отсутствии доказательств вреда вакцины AstraZeneca16:00
- Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прервала концертный тур из-за коронавируса15:00
- С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте14:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте
- В Киеве состоялся круглый стол "Крым и Донбасс: пути возвращения" (ВИДЕО)
- Донецкий ботанический сад приглашает на проводы зимы
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса
- В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса за последние полгода
- В Славянске отменили празднование Масленицы
- На Луганщине пограничники обнаружили квадрокоптер с наркотиками
- КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
- "Новая почта" объявила о повышении тарифов
- На Луганщине прошли масштабные контрдиверсионные мероприятия