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Архив - Луганская область

С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте

12.03.2021 14:00
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С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте

В "Минтрансе ЛНР" напомнили о том, что в "республике" с 13 марта начнут действовать новые размеры тарифов на проезд в общественном транспорте.
"С 13 марта стоимость проезда на (пригородных и междугородных автобусных) маршрутах (общего пользования) повышается на 20 копеек за километр", - говорится в сообщении.
Также с 13 марта на 2 рубля повышается тариф на проезд в городском транспорте.
При этом в "Минтрансе" подчеркнули, что "тарифы на проезд в республике были утверждены пять лет назад, в 2016 году, и с тех пор не повышались".



Теги: повышение тарифов, общественный транспорт, ОРЛО
 
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