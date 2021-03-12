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В Луганской области началось обновление автопарка "скорой помощи"

12.03.2021 12:00
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В Луганской области началось обновление автопарка "скорой помощи"

В Лисичанске глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай передал медикам области ключи от шести автомобилей экстренной помощи на базе Ситроен Джампер типа В, сообщает Трибун.
Две новых машины переданы Лисичанской станции ЭМП, две - Рубежанской и по одной Старобельской и Счастьенской.
Кроме того, глава ОГА анонсировал дальнейшее обновление автопарка "скорой".
"Сейчас мы готовим документы на получение еще 10 автомобилей, которые еще лучше, ведь будут полноприводными", - сказал он.
Стоимость одного такого автомобиля - 1,98 млн грн, общая стоимость - 11,88 млн грн. Отмечается, что все они оборудованы современными кислородными концентраторами.



Теги: Донбасс, скорая помощь, обновление, автомобиль, ОГА
 
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