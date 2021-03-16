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Архив - Луганская область

Глава Минрегиона побывал на КПВВ в Счастье

16.03.2021 09:00
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Глава Минрегиона побывал на КПВВ в Счастье

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда «Счастье». В частности, он посетил отделение «Ощадбанка», почту и ЦНАП, который предоставляет 88 административных услуг, сообщает Citynews.net.ua.
Алексей Чернышев отметил современные сервисы и подчеркнул стратегическую важность работы КПВВ «Счастье», через который возможно наладить транспортное сообщение с временно неподконтрольной частью Луганской области, тем более, что здесь создана отдельная полоса для гуманитарных грузов.
В ЦНАП он проверил, как работает электронная очередь на регистрацию недвижимости.
«Клиент № 3, подойдите к оператору № 2», - пригласили чиновника, когда подошло время.
Сейчас ЦНАП предоставляет услуги жителям Счастьенской громады - ежедневно его посещают около 50 человек. А с момента открытия услугами воспользовались уже более 2000 человек. По словам сотрудников ЦНАП, они готовы к нагрузкам при полноценной работе КПВВ, который ежедневно могут пересекать 15 000 человек в обоих направлениях.
Общаясь с персоналом Центра предоставления административных услуг, Министр развития общин и территорий также поинтересовался - может ли он, к примеру, получить паспорт в этом ЦНАП?
Всего здесь работают две станции для выдачи паспортов - гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Однако, из-за вопросов перерегистрации, связанных с изменением административно-территориального устройства, эти услуги временно не предоставляются.
Алексей Чернышев поручил ускорить эти процессы и заметил: «Поскольку станции выдачи паспортов расположены на втором этаже ЦНАП, то необходимо учитывать потребности людей с инвалидностью. То есть, установить подъемники или разработать другой вариант улучшения доступности».
Кроме того, министр поручил главе военно-гражданской администрации города Счастье Александру Донцу выполнить за государственные средства термомодернизацию домов, расположенных вблизи КПВВ, а также обустроить прилегающую территорию.



Теги: Счастье, проверка, Кабмин, КПВВ
 
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