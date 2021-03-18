В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом

18.03.2021 12:00

Письменное уведомление о готовности к открытию КПВВ в Счастье и Золотом, подготовленное Киевской делегацией, не содержит гарантии по безопасности для граждан пересекающих линию пересечения. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь.

«Представленное Киевом на состоявшейся 17 марта видеоконференции Контактной группы письменное уведомление о готовности к открытию пунктов пропуска и их соответствия требованиям не отвечает ранее достигнутым договоренностям и противоречит нормам международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

«Это не позволило достичь договоренности об одновременном открытии пунктов пропуска «Первомайск-Золотое» и «Луганск-Счастье», — заявила пресс-секретарь делегации ЛНР.