Главная / Новости / Луганская область / В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом
Последние новости раздела
- В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом12:00
- Украина в ТКГ предложила провести "пасхальное" разминирование09:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, ранен боец ВСУ12:00
- Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению08:00
- Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"17:00
- Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе16:00
- Глава Минрегиона побывал на КПВВ в Счастье09:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта14:00
- Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса11:00
- Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе08:00
В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом
18.03.2021 12:00
Письменное уведомление о готовности к открытию КПВВ в Счастье и Золотом, подготовленное Киевской делегацией, не содержит гарантии по безопасности для граждан пересекающих линию пересечения. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь.
«Представленное Киевом на состоявшейся 17 марта видеоконференции Контактной группы письменное уведомление о готовности к открытию пунктов пропуска и их соответствия требованиям не отвечает ранее достигнутым договоренностям и противоречит нормам международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.
«Это не позволило достичь договоренности об одновременном открытии пунктов пропуска «Первомайск-Золотое» и «Луганск-Счастье», — заявила пресс-секретарь делегации ЛНР.
Теги: Донбасс, Счастье, блокирование, КПВВ, Золотое, ОРЛО
Читайте также:
- В штабе ОС сделали заявление об открытии КПВВ в Золотом и Счастье
- Резников назвал дату открытия двух новых КПВВ на Донбассе
- В "ЛНР" отказались открывать КПП у Счастья и Золотого
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год
- Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской
- В "ЛНР" назвали пропускную способность новых КПВВ у Золотого и Счастья
- В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом12:00
- В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке11:00
- Украина в ТКГ предложила провести "пасхальное" разминирование09:00
- В Краматорске ужесточили карантин17:00
- Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков13:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, ранен боец ВСУ12:00
- В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай11:00
- Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению08:00
- Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"17:00
- Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе16:00
- В Польше вводят общенациональный локдаун на 3 недели13:00
- В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом12:00
- В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 марта10:00
- Украина в ТКГ предложила провести "пасхальное" разминирование09:00
- Власти Киева запретили болельщикам присутствовать на матче Шахтер – Рома08:00
- В Краматорске ужесточили карантин17:00
- Шахтер сократил количество билетов на матч с Ромой16:00
- Минздрав увеличил интервал COVID-вакцинации15:00
- Оранжевая зона карантина увеличилась сразу на 7 областей14:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса
- Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"
- Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе
- Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков
- В Донецке завтра будет сокращена подача воды
- В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай
- Украинские волонтеры запустили в ОРДО красно-черный флаг
- В Краматорске ужесточили карантин
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта
- В Минздраве сообщили о выявлении "украинской" мутации коронавируса