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Архив - Луганская область

В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом

18.03.2021 12:00
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В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом

Письменное уведомление о готовности к открытию КПВВ в Счастье и Золотом, подготовленное Киевской делегацией, не содержит гарантии по безопасности для граждан пересекающих линию пересечения. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь.
«Представленное Киевом на состоявшейся 17 марта видеоконференции Контактной группы письменное уведомление о готовности к открытию пунктов пропуска и их соответствия требованиям не отвечает ранее достигнутым договоренностям и противоречит нормам международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.
«Это не позволило достичь договоренности об одновременном открытии пунктов пропуска «Первомайск-Золотое» и «Луганск-Счастье», — заявила пресс-секретарь делегации ЛНР.



Теги: Донбасс, Счастье, блокирование, КПВВ, Золотое, ОРЛО
 
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