На Луганщине работники местных СМИ сделали прививки от коронавируса

19.03.2021 15:00

Продолжается прививочная сессия против COVID-19 публичных и общественных деятелей, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

Так, вчера первую вакцину сделали собственный корреспондент национального информационного агентства «Укринформ» Михаил Бублик, главный редактор областной газеты «Луганщина.UA» Александр Сметанкин, журналисты этого издания Эвелина Богданова и Светлана Золотарева, а также главный редактор НТРК «Ирта» Анна Сиротина.

Напомним, что приказом МЗ Украины от 11 марта 2021 № 443 внесены изменения в Дорожную карту по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19 и проведение массовой вакцинации в ответ на пандемию в Украине в 2021-2022 годах.

Согласно этому документу для популяризации прививки возможно привлечение к проведению открытых прививочных сессий публичных и общественных деятелей.