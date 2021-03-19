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Архив - Луганская область

На Луганщине работники местных СМИ сделали прививки от коронавируса

19.03.2021 15:00
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На Луганщине работники местных СМИ сделали прививки от коронавируса

Продолжается прививочная сессия против COVID-19 публичных и общественных деятелей, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.
Так, вчера первую вакцину сделали собственный корреспондент национального информационного агентства «Укринформ» Михаил Бублик, главный редактор областной газеты «Луганщина.UA» Александр Сметанкин, журналисты этого издания Эвелина Богданова и Светлана Золотарева, а также главный редактор НТРК «Ирта» Анна Сиротина.
Напомним, что приказом МЗ Украины от 11 марта 2021 № 443 внесены изменения в Дорожную карту по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19 и проведение массовой вакцинации в ответ на пандемию в Украине в 2021-2022 годах.
Согласно этому документу для популяризации прививки возможно привлечение к проведению открытых прививочных сессий публичных и общественных деятелей.



Теги: Донбасс, СМИ, сотрудники, вакцинация, COVID-19
 
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