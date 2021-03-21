В Луганске из-за пожара в квартире жилого дома погибли два человека

21.03.2021 15:00

В оккупированном Луганске из-за пожара погибло двое человек. Об этом сообщает так называемое "МЧС ЛНР".

"Луганск, кв. Героев Сталинграда. В результате неосторожного обращения с огнем при курении владельца, произошел пожар в квартире жилого дома. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1981 года рождения. и труп женщины 1954 года рождения", - говорится в сообщении.