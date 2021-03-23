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Архив - Луганская область

Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое

23.03.2021 11:00
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Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое

Въезжающие в Украину через РФ жители Донбасса возмущены условиями пересечения границы и штрафами. Об этом пишет телеграм-канал "Ситуация на блокпостах Донбасса-Новости".
"Вот к чему приводят закрытые КПВВ на линии разграничения. Лишняя 1000 км, двое суток в дороге и штраф", — пишут авторы телеграм-канала и публикуют сообщения и фото от очевидцев, переходивших сегодня пункт пропуска "Меловое".
От подписчиков:
"Переходим границу в районе чертково-меловое, прибыли в полвторого ночи, автобус не мог подъехать к Чертково поближе, ремонт трассы, шли по ужасной дороге в кромешной темноте. Россию прошли за 45 мин, на меловом тихий ужас, до сих пор не все наши пассажиры прошли ( с 2 до 9). Огромное количество так называемых "протокольных", их пропускают крайне медленно. Непротокольные с боем прорывались через толпу. :( Кто будет ехать, имейте ввиду."
"Ужас на Чертково — Меловое. Люди пешие "протокольные" стоят с 23:30 и до сих пор, просят помочь с этим беспределом, но чем им поможешь... Пеших тьма. На авто приехал в Чертково в 08:00 и попал в Украину ровно в 15:45, это хорошо что я не протокольный, поэтому прошёл за 7,5 часов! Одна полоса для движения машин , вторая тупо грязища, проехать невозможно."


 
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