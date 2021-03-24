Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"

24.03.2021 10:00

Недавно на КПВВ “Станица Луганская” наконец-то появилась возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Пункт расположен в модуле спасателей вблизи КПВВ. Но, как сообщает “Восток SOS”, далеко не все желающие могут воспользоваться этой услугой.

Тесты проводит одна бригада медиков из Станично-Луганской больницы. Они работают с 8:00 до 15:00 и успевают сделать меньше сотни тестов в день. В то же время КПВВ пересекает более 1000 человек ежедневно, поэтому большинству все же приходится делать платные тесты. Их на КПВВ делают частные организации за 1100 гривен.

"Очередь на экспресс-тестирование никоим образом не организована. Людям приходится ждать часами на улице, чтобы сделать тест. Также постоянно возникают конфликты из-за того, что кто-то начинает создавать какие-то списки на вход. Только во время нашего пребывания вблизи КПВВ трижды начинались ссоры. Однажды из-за стычки люди даже позвали полицию. Кроме того, недостаточная организованность процесса тестирования может стимулировать коррупционные схемы", – отметил координатор мониторингового направлении "Восток SOS" и участник миссии Евгений Васильев.