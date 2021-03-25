- На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут15:00
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров13:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине12:00
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса12:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое11:00
- Денисова назвала количество украинских пленных в ОРДЛО и аннексированном Крыму08:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 22 по 26 марта15:00
- Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса09:00
На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут
Текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-13-02 «КПП «Танюшовка»- Старобельск - Бахмут» в рамках проекта "Большое строительство" начался на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.
«Маршрут «Лисичанск - Бахмут» стал первым объектом "Большого строительства" в 2021 году. Сейчас здесь работают дорожники ООО «Автомагистраль-Юг». Фактически, это будет новая дорога, передвигаться по которой станет быстро, комфортно и безопасно. Подрядчик готов привлечь к проведению работ почти 100 работников и 70 единиц спецтехники», - говорится в сообщении.
Следует отметить, что во время проведения работ дорога Т-13-02 не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Дорожники уверяют, что завершат весь комплекс операций по восстановлению дорожного покрытия на всей протяженности маршрута «Лисичанск - Бахмут» в июне 2021 года.
Теги: Донбасс, Лисичанск, ремонт, дорога, Бахмут
- Донецкий губернатор: Строительство дорог для Евро - это хорошо, но ремонтировать старые тоже надо
- У Краматорска практически нет шансов получить хорошие дороги
- Донецк все деньги отправляет на ремонт дорог
- На улицах Донецка асфальт "ушел" вместе со снегом
- В Донецкой области думают, как сохранить дороги
- Дороги города обещают "вылечить" вовремя (ФОТО)
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот16:00
- На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут15:00
- На шахте Белозерская погиб горняк14:00
- В "ДНР" хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним11:00
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины16:00
- На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров13:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине12:00
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса12:00
- Красная зона карантина расширилась ещё на две области17:00
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот16:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут15:00
- На шахте Белозерская погиб горняк14:00
- Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправлена в Украину13:00
- 87-летний Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса12:00
- В "ДНР" хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним11:00
- В Украине установлены сразу два антирекорда COVID-1910:00
- СБУ завела дело на "ЧВК Семенченко" (ВИДЕО)09:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"
- В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"
- На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория
- Обновление Google "сломало" ряд приложений Android
- Французский суд закрыл "представительство ДНР" в Марселе
- В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды