В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете

26.03.2021 11:00

"Народный совет ЛНР" принял закон об уголовной ответственности за клевету, направленый, в первую очередь, против сайтов, не зарегистрированных как СМИ, а также против авторов в социальных сетях.

В "республиканской прокуратуре" заявили, что "проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования вопросов уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию".

"Большинство сайтов сети Интернет не являются средствами массовой информации в классическом понимании этого слова и не зарегистрированы в качестве таковых. Однако зачастую указанные сайты имеют аудиторию, даже значительно превосходящую по охвату пользователей официальные СМИ. В соответствии с принятым законом, часть вторая статьи 139 УК дополнена положением, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных", — отметили в "ведомстве".