Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете

26.03.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете

"Народный совет ЛНР" принял закон об уголовной ответственности за клевету, направленый, в первую очередь, против сайтов, не зарегистрированных как СМИ, а также против авторов в социальных сетях.
В "республиканской прокуратуре" заявили, что "проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования вопросов уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию".
"Большинство сайтов сети Интернет не являются средствами массовой информации в классическом понимании этого слова и не зарегистрированы в качестве таковых. Однако зачастую указанные сайты имеют аудиторию, даже значительно превосходящую по охвату пользователей официальные СМИ. В соответствии с принятым законом, часть вторая статьи 139 УК дополнена положением, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных", — отметили в "ведомстве".



Теги: Донбасс, Интернет, клевета, уголовная ответственность, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх