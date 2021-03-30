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Архив - Луганская область

Фармкомпания c Луганщины получила разрешение на производство препарата от коронавируса

30.03.2021 08:00
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Фармкомпания c Луганщины получила разрешение на производство препарата от коронавируса

В Украине зарегистрирован препарат от COVID-19. Первый украинский генерик японского противовирусного лекарственного средства производит фармацевтическая компания из Рубежного. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
"Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало первый украинский генерик японского противовирусного лекарственного средства "Авиган" - "Фавипиравир-Микрохим", - говорится в сообщении.
Этот препарат успешно прошел контрольные исследования в лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Минздраве, а также клинические исследования биоэквивалентности. Он соответствует всем стандартам и протоколам Минздрава.
"Благодаря слаженной работе специалистов и производственному потенциалу компании "Микрохим", украинцы получат доступный препарат, который влияет на патогенез коронавируса", - сообщили в Луганской облгосадминистрации.
Препарат также устраняет клинические проявления коронавирусной болезни, добавили в Луганской ОГА.



Теги: лекарство, Рубежное, регистрация, COVID-19
 
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