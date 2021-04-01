В ОРЛО продлили мораторий на рост цен на куриные яйца

01.04.2021 11:00

Яйца производства сельскохозяйственной компании «Авис» до 10 мая будут реализовываться по цене не более 60,95 руб. за десяток. Об этом сообщили в "Минпромторге ЛНР".

Там рассказали, что в рамках заключенного с рядом министерств меморандума производитель «берет на себя обязательство с 1 апреля по 10 мая 2021 года реализовывать яйцо куриное первого сорта по оптово-отпускной цене не более 53 рос. руб. за один десяток и в розницу данная продукция должна реализовываться по цене не более 60,95 рос. руб. за один десяток».

«С 11 мая по 30 июня 2021 года предприятие будет реализовывать яйцо куриное первого сорта по оптово-отпускной цене не более 55 рос. руб. за один десяток и в розницу данная продукция должна реализовываться по цене не более 63,25 рос. руб. за один десяток», — проинформировали в "министерства".

Предыдущее ограничение роста цен на яйца производства фирмы «Авис» действовало до 31 марта текущего года.