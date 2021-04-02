Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Боевики "ЛНР" пропустили через КПВВ "Счастье" второй гумконвой

02.04.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики "ЛНР" пропустили через КПВВ "Счастье" второй гумконвой

Вчера через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную территорию Луганской области проехали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Об этом информирует Госпограслужба Украины.
Грузовики перевозили медикаменты, медицинские материалы и тесты на COVID-19. Общий вес гумдпомощи составил около 3 тонн.
Это уже второй гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины.
Первый гуманитарный груз доставили на временно оккупированную территорию 1 марта. Тогда на оккупированную Луганщину проехали 11 грузовиков от международной организации ООН по делам беженцев.



Теги: Донбасс, Счастье, гуманитарный конвой, КПВВ, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх