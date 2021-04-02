Боевики "ЛНР" пропустили через КПВВ "Счастье" второй гумконвой

02.04.2021 08:00

Вчера через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную территорию Луганской области проехали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Об этом информирует Госпограслужба Украины.

Грузовики перевозили медикаменты, медицинские материалы и тесты на COVID-19. Общий вес гумдпомощи составил около 3 тонн.

Это уже второй гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины.

Первый гуманитарный груз доставили на временно оккупированную территорию 1 марта. Тогда на оккупированную Луганщину проехали 11 грузовиков от международной организации ООН по делам беженцев.