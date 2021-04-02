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Боевики "ЛНР" пропустили через КПВВ "Счастье" второй гумконвой
02.04.2021 08:00
Вчера через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную территорию Луганской области проехали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Об этом информирует Госпограслужба Украины.
Грузовики перевозили медикаменты, медицинские материалы и тесты на COVID-19. Общий вес гумдпомощи составил около 3 тонн.
Это уже второй гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины.
Первый гуманитарный груз доставили на временно оккупированную территорию 1 марта. Тогда на оккупированную Луганщину проехали 11 грузовиков от международной организации ООН по делам беженцев.
Теги: Донбасс, Счастье, гуманитарный конвой, КПВВ, ОРЛО
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