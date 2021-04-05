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В Лисичанске осквернили мемориал "Героям-добровольцам"
На Луганщине полицейские разыскивают правонарушителей, которые разрисовали памятник "Героям-добровольцам". Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганщины Татьяна Погукай.
Она уточнила, что вчера в полицию Лисичанска обратилась местная жительница с сообщением о том, в районе Дворца культуры разрисовали мемориал "Героям-добровольцам".
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что около 6 утра неустановленное лицо зарисовало краской первичные надписи на памятнике.
"Сведения относительно этого инцидента внесены в реестр с правовой квалификацией ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Правоохранители принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, имеющего отношение к его совершению", - отметила Погукай.
Теги: Донбасс, Лисичанск, памятник, осквернение, добровольцы
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