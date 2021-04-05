В ОРЛО заявили о подрыве мирного жителя на неизвестном взрывном устройстве

05.04.2021 09:00

В районе села Николаевка на берегу реки Северский Донец мужчина получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом заявили в «народной милиции» группировки «ЛНР», которой подконтролен населенный пункт.

Уточняется, что мужчина получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был доставлен в лечебное учреждение.