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Архив - Луганская область

В ОРЛО заявили о подрыве мирного жителя на неизвестном взрывном устройстве

05.04.2021 09:00
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В ОРЛО заявили о подрыве мирного жителя на неизвестном взрывном устройстве

В районе села Николаевка на берегу реки Северский Донец мужчина получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом заявили в «народной милиции» группировки «ЛНР», которой подконтролен населенный пункт.
Уточняется, что мужчина получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был доставлен в лечебное учреждение.



Теги: мужчина, взрывное устройство, подрыв, ОРЛО
 
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