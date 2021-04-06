На блокпосту в Луганской области скончался полицейский

06.04.2021 16:00

Сегодня, 6 апреля, в 08:30, 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" полиции Киевской области Денис Миронов умер во время несения службы на блокпосту на окраине Сватово. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением со стороны руководства и среди личного состава", - подчеркивают в МВД.

Об обстоятельствах смерти Миронова не сообщается.