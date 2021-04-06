В Луганске снова повысили тарифы на услуги ЖКХ

06.04.2021 11:00

С 6 апреля в Луганске начали действовать измененные тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. Об этом сообщили в "администрации" города.

Структура тарифа остается прежней и включает в себя 14 услуг:

уборку придомовой территории, подвалов, технических этажей и кровли;

техническое обслуживание лифтов и диспетчерских систем связи;

эксплуатацию диспетчерских систем связи;

техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, а также внутридомовых систем централизованного отопления и горячего водоснабжения;

дератизацию;

дезинсекцию;

техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования;

текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов; обслуживание дымовых и вентиляционных каналов;

освещение мест общего пользования, подвалов и подкачку воды, а также энергоснабжение лифтов.

Минимальный размер тарифа составляет 4,50 рублей, максимальный — 7,92 рублей за квадратный метр.

Ознакомиться с размерами тарифов по каждому дому отдельно можно на сайте "администрации" Луганска.

Следует отметить, что предыдущее повышение тарифов на услуги ЖКХ состоялось в ноябре 2020 года.