В "ЛНР" подорвались двое подростков

07.04.2021 14:00

В пгт Славяносербск при подрыве на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения, сообщают так называемые власти "ЛНР".

"В районе западной окраины населенного пункта Славяносербск двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 года рождения из-за несовместимых с жизнью травм скончался", - говорится в сообщении.

По предварительным данным "сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий".