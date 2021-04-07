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В "ЛНР" подорвались двое подростков
07.04.2021 14:00
В пгт Славяносербск при подрыве на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения, сообщают так называемые власти "ЛНР".
"В районе западной окраины населенного пункта Славяносербск двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 года рождения из-за несовместимых с жизнью травм скончался", - говорится в сообщении.
По предварительным данным "сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий".
Теги: мина, подрыв, подростки
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