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Архив - Луганская область

Луганщина получила еще два мобильных центра предоставления админуслуг

08.04.2021 15:00
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Луганщина получила еще два мобильных центра предоставления админуслуг

В Новоайдарском и Горной общинах на Луганщине откроют еще два мобильных центра предоставления административных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
Отмечается, что это четвертый и пятый мобильный центр, которые будут работать для Новоайдарской и Горной общин.
"Эти мобильные ЦПАУ — пример адаптации предоставления социальных и административных услуг в самых отдаленных уголках области. Из-за военного противостояния, начала пандемии, изолированность населенных пунктов, люди не могли получить эти услуги", — сказал руководитель Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктор Мунтян.
В рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира, при поддержке Правительства Канады внедряется проект "Мобильные ЦПАУ для пострадавшего от конфликта населения восточной Украины".
Срок реализации проекта составляет 27 марта 2019 года — 30 июня 2022 года. Объем помощи составляет 5 млн канадских долларов (более 3,79 млн долларов США).
Стоимость одного мобильного ЦПАУ составляет около 190 тыс. долларов США.



Теги: Канада, ООН, ЦПАУ
 
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