Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор

12.04.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор

В оккупированном Луганске усилили ответственность за нарушения требований действующего законодательства в сфере обращения с отходами и благоустройства территории. Об этом рассказали в "администрации" города.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами влечёт наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от трёх тысяч до шести тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
  • на должностных лиц — от шести тысяч до десяти тысяч рублей;
  • на физических лиц-предпринимателей — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
  • на юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.

"Данные нововведения связаны с увеличением нарушений с использованием транспортных средств. Это предоставление услуг по вывозу мусора лицами, не являющимися исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО, и вывоз мусора в несанкционированные места", — отметили в "администрации".



Теги: Луганск, мусор, наказание, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх