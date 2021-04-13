В Луганской области снова начались пожары (ВИДЕО)

13.04.2021 09:00

В Луганской области зафиксировали пожары, предположительно случившиеся из-за поджогов. Об этом сообщает Telegram-канал "R.E.G.I.O.N_13".

Так, возгорание сухостоя в непосредственной близости к жилым домам было зафиксировано в с. Лозно-Александровка Белокуракинского района.

Очевидцы вызвали наряд ГСЧС и вместе с ними ликвидировали очаги огня.

Также возгорание сухостоя было замечено и в Лисичанске в районе завода "Пролетарий". Пожар успешно потушили.

По словам очевидцев, возгорания также произошли в Попаснянском районе, Рубежном и Кременной.