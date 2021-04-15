На ж/д вокзалах Луганщины появятся платформы для маломобильных пассажиров

15.04.2021 17:00

В Луганской области приобрели шесть подъемных платформ (по одной на каждый вокзал области) для посадки в вагоны лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, передает "Трибун".

Сегодня, 15 апреля, такую платформу начали использовать на попаснянском железнодорожном вокзале. Вскоре подобные платформы появятся в Лисичанске, Рубежном, Сватово, Кременной и Старобельске.