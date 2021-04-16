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Архив - Луганская область

Боевики пропустили через КПВВ «Счастье» 5 грузовиков с гумпомощью от МККК

16.04.2021 17:00
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Боевики пропустили через КПВВ «Счастье» 5 грузовиков с гумпомощью от МККК

Сегодня, 16 апреля, через КПВВ «Счастье» на временно неподконтрольные украинской власти районы Донецкой и Луганской областей проследовали грузовики с почти 100 тонн гуманитарного груза, сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как уточняется, 5 грузовых автомобилей переправили товары медицинского назначения общим весом 93,64 тонны, предоставленные государствами-членами Женевской Конвенции, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.



Теги: Счастье, гуманитарный конвой, КПВВ, МККК
 
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