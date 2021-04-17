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Архив - Луганская область

На КПВВ «Станица Луганская» установили «умные остановки»

17.04.2021 11:00
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На КПВВ «Станица Луганская» установили «умные остановки»

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» оборудованы «умные остановки», где можно зарядить телефоны. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска» в Facebook.
«Гуманитарная миссия «Пролиска» при финансовой поддержке UNHCR Ukraine (Aгентство ООН по делам беженцев в Украине) установила две современных остановки с солнечными панелями и розетками, которые расположены в зоне разведения войск. Теперь каждый желающий, у кого разрядился телефон или планшет, может зарядить свое устройство, что особенно актуально в период карантина и необходимости установки приложения "Вдома" для прохождения режима самоизоляции», – отмечают в «Пролиске».
В миссии также напомнили, что на КПВВ «Станица Луганская» работают пять точек бесплатного доступа к Wi-Fi Proliska, что значительно облегчает установку приложения «Вдома».



Теги: смартфон, зарядка, остановка, Станица Луганская
 
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