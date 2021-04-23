Делегация "Слуг народа" приехала на Луганщину

23.04.2021 11:30

Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия с группой народных депутатов, 23 апреля с рабочей поездкой приехал на Луганщину. Сегодня у депутатов пройдут встречи с военнослужащими ВСУ, с жителями пострадавшими от пожаров в 2020 году, с представителями местных громад и городских администраций. Об этом сообщили в пресс-службе Временной следственной комиссии ВР по массовым пожарам на Луганщине.

Как отметили в пресс-служеб основные вопросы встреч: помощь погорельцам, жилье для переселенцев, государственная поддержка регионального бизнеса, развитие логистики в регионе.

Общение с прессой пройдет в с. Сиротино, ул. Школьная, 34 в 12:00 у поселковой администрации.