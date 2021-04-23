При пожаре в в/ч на Луганщине пострадали трое военнослужащих

23.04.2021 08:00

В четверг на территории воинской части в городе Рубежное Луганской области из-за возгорания бензобака автомобиля произошел пожар. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовозов. В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, пока они получают медицинскую помощь в городской больнице. На место происшествия для выяснения обстоятельств срочная прибыла следственно-оперативная группа ГБР", - сказано в сообщении.

Расследование ведут по статье о небрежном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).