В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию

23.04.2021 17:00

В ОРЛО чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью отменила проведение первомайских демонстраций, парада трудовых коллективов и культурно-массовых мероприятий в парках и скверах. Об этом сообщила пресс-служба "правительства" самопровозглашенной "республики".

"Отменить проведение в городах и районах ЛНР 1 мая 2021 года первомайских демонстраций, парада трудовых коллективов и культурно-массовых мероприятий в парках и скверах", — говорится в протоколе заседания ЧСПК.