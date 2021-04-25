В Лисичанске произошел пожар на заводе "Пролетарий" (ВИДЕО)

25.04.2021 15:00

В ночь с 24 на 25 апреля в Лисичанске Луганской области произошел пожар на территории завода "Пролетарий". Об этом "Трибуну" сообщили спасатели, принимавшие участие в ликвидации возгорания.

По словам сотрудников ГСЧС, горело на 1-й проходной. "Начали тушить примерно в 01:15, а закончили в 06:30", - рассказал собеседник корреспонденту.

Причины ЧП устанавливаются.