Детям ОРЛО предложили написать «письмо в прошлое»

26.04.2021 15:00

Международная сетевая акция-челлендж «Письмо Победы» стартовала в Центральной библиотеке для детей города Луганска. Об этом сообщили местные СМИ.

«Целью данной акции является воспитание чувства патриотизма и бережного отношения к историческому наследию, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

В библиотеке пояснили, что для участия необходимо написать небольшое письмо из будущего в прошлое от первого лица, адресованное своему родственнику — участнику ВОВ. Текст письма можно сопроводить иллюстративным материалом или оформить в виде коллажа.

Свои материалы участники челленджа должны выложить на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Кроме этого, их можно присылать на электронную почту учреждения.

Участниками «Письма Победы» могут стать все желающие. Акция будет проходить с 26 апреля по 14 мая.