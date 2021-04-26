Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Детям ОРЛО предложили написать «письмо в прошлое»

26.04.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Детям ОРЛО предложили написать «письмо в прошлое»

Международная сетевая акция-челлендж «Письмо Победы» стартовала в Центральной библиотеке для детей города Луганска. Об этом сообщили местные СМИ.
«Целью данной акции является воспитание чувства патриотизма и бережного отношения к историческому наследию, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
В библиотеке пояснили, что для участия необходимо написать небольшое письмо из будущего в прошлое от первого лица, адресованное своему родственнику — участнику ВОВ. Текст письма можно сопроводить иллюстративным материалом или оформить в виде коллажа.
Свои материалы участники челленджа должны выложить на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Кроме этого, их можно присылать на электронную почту учреждения.
Участниками «Письма Победы» могут стать все желающие. Акция будет проходить с 26 апреля по 14 мая.



Теги: письмо, День Победы, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх