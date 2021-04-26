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Детям ОРЛО предложили написать «письмо в прошлое»
Международная сетевая акция-челлендж «Письмо Победы» стартовала в Центральной библиотеке для детей города Луганска. Об этом сообщили местные СМИ.
«Целью данной акции является воспитание чувства патриотизма и бережного отношения к историческому наследию, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
В библиотеке пояснили, что для участия необходимо написать небольшое письмо из будущего в прошлое от первого лица, адресованное своему родственнику — участнику ВОВ. Текст письма можно сопроводить иллюстративным материалом или оформить в виде коллажа.
Свои материалы участники челленджа должны выложить на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Кроме этого, их можно присылать на электронную почту учреждения.
Участниками «Письма Победы» могут стать все желающие. Акция будет проходить с 26 апреля по 14 мая.
Теги: письмо, День Победы, ОРЛО
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