Рабочие из ОРЛО пожаловались Денису Казанскому на невыплату зарплаты

26.04.2021 09:00

Рабочие Алчевского металлургического комбината, который находится на территории ОРЛО, попросили Казанского поднять вопрос о невыплате зарплаты на предприятии на заседаниях ТКГ. Об этом журналист написал на в своем Телеграм-канале.

"Уже несколько человек написали в личку из Алчевска (под контролем ЛНР). Просят на ТКГ поднять вопрос с выплатой зарплат в Алчевске. Там уже несколько дней забастовка на металлургическом комбинате. Завод стоит. Зарплату до сих пор не выплатили даже за декабрь 2020! За этот год люди не получили вообще ничего. Город на грани коллапса...

Вряд ли мы тут чем-то сможем помочь. Никакой возможности повлиять на Курченко и его российских кураторов, которые грабят Донбасс, прикрываясь им, как ширмой, у нас нет. Но освещать ситуацию, конечно, будем", - написал он.