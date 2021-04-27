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Архив - Луганская область

В ОРЛО назвали количество привившихся от COVID-19

27.04.2021 08:00
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В ОРЛО назвали количество привившихся от COVID-19

Около 30 тыс. жителей ОРЛО уже полностью привились от COVID-19, еще порядка 16 тыс. человек получили первый компонент вакцины. Об этом в эфире телеканала "Луганск 24" сообщила "главный внештатный специалист минздрава ЛНР по эпидемиологии" Елена Андреенкова.
"На сегодняшний день две прививки у нас получили порядка 30 тысяч жителей Луганской Народной Республики. То есть, это количество населения уже считается полноценно привитым и имеет иммунитет. Еще порядка 16 тысяч находятся в стадии вакцинации. То есть, они получили первый компонент и ждут 21 день, чтобы получить второй компонент", - сказала она.
Эпидемиолог отметила, что "иммунизация идет хорошими темпами".
"В первую очередь (для вакцинации) выбирались контингенты, которые максимально контактируют с людьми в ходе своей профессиональной деятельности. И они уже охвачены процентов на 70. Сюда относятся медицинские работники, педагоги, социальные работники, силовые структуры", - добавила Андреенкова.
Представитель "минздрава" также подчеркнула, что серьезных осложнений у получивших прививку не возникало.



Теги: вакцинация, ОРЛО, COVID-19
 
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