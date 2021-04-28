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Архив - Луганская область

В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом

28.04.2021 13:00
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В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник предложил рассмотреть возможность проведения телемоста с жителями подконтрольных Киеву территорий, передают местные СМИ.
"Может, давайте организуем телемост с простыми жителями подконтрольных Киеву территорий. Выйдем с предложением, давайте побеседуем. Мы хотя бы услышим, о чем мы говорим и о чем говорят они, их доводы, наши доводы", — предложил Пасечник.
Он отметил, что идея о проведении такого телемоста пришла к нему после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от прямого диалога с "Л/ДНР".



Теги: Украина, ОРЛО, Леонид Пасечник, телемост
 
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