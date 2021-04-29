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На трассе «Меловое - Чугуев» перевернулся микроавтобус
28 апреля, около 06.00, на 242 км автодороги «Меловое - Чугуев» недалеко от населенного пункта с. Парневое Старобельского района Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, передает Час Пик.
Сотрудники следственно-оперативной группы полиции пгт Беловодска и следователи Следственного управления, которые выехали на место происшествия, установили, что 48-летний водитель автомобиля «RENO TRAFIC», житель г. Мариуполь, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП водитель и шесть пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водитель и трое пассажиров госпитализированы в больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Транспортное средство направлено на территорию спецплощадки в г. Сватово. Продолжаются следственные действия.
Теги: авария, микроавтобус, Меловое
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