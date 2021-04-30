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На КПП «Меловое» образовалась огромная очередь
30.04.2021 11:00
Работа пункта пропуска «Меловое» на украино-российской границе фактически заблокирована. Люди стоят в очереди с ночи, очередь практически не двигается. Об этом в соцсетях пишут очевидцы:
«На Меловом в сторону Украины огромная очередь. Мои на машине уже более 8 часов стоят. Слишком много людей.»
«Там вообще никого не пропускают, говорят, что что-то не работает. Только не понятно что».
«Машины двигаются, но медленно»
«Мои родители стоят и с ночи никуда не двигаются, т.к. никого не пропускают»
«Мои тоже стоят. Но немного продвинулись...»
Теги: очередь, КПП, Меловое
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