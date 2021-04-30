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Архив - Луганская область

На КПВВ «Станица Луганская» сообщили о проблемах с приложением «Вдома»

30.04.2021 14:00
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На КПВВ «Станица Луганская» сообщили о проблемах с приложением «Вдома»

На КПВВ «Станица Луганская» с самого утра никого не пропускают в сторону Украины. Не работает мобильное приложение «Вдома». Об этом сообщают луганчане, уже более трёх часов находящиеся в серой зоне перед украинским пунктом пропуска.
По словам очевидцев из-за сбоя в работе приложения «Вдома» ещё ни один человек не прошёл со стороны Луганска на территорию Украины.
«На Станице сейчас никого не пропускают,не работает программа,вроде ещё не один человек не прошел в Украину сегодня. Ждём!»
«Пока никаких. У меня дочь стоит в Станицу, сказали в течении 1-1.5 часов должны сделать. Вот ждёт, уже прошел час, пока ещё не работает Вдома. Все органы (погран, объединенные силы, мин здравоохранения, министерство транформации) в курсе не работающего приложения, но ответ один -Ждите!»
При этом через КПВВ пропускают в сторону Луганска. Но, на луганском пункте пропуска предупреждают, что если сейчас вышедшим на Украину вернуться, то следующий раз выйти можно будет только через 30 дней.
"Пускают,но предупреждают о том, что программа в Украине не работает и если вернёмся назад, то 30 дней нельзя пересекать", — рассказывает очевидец.



Теги: приложение, Станица Луганская, КПВВ, проблемы, самоизоляция
 
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