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Архив - Луганская область

В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая

06.05.2021 12:00
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В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отменила проведение в республике культурно-массовых мероприятий ко Дню Победы и Дню республики, за исключением военного парада 9 мая в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба "правительства ЛНР".
«В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией в ЛНР по COVID-19 организационному комитету по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня республики в 2021 году:

  • отменить проведение массовых культурных мероприятий (шествий, парадов, массовых гуляний, концертов, выставок), посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня Луганской Народной Республики в 2021 году, за исключением военного парада в Луганске;
  • акцию «Бессмертный полк» провести 9 мая 2021 года в онлайн-формате;
  • отменить общие мероприятия, предполагающие совместное участие представителей из различных регионов ЛНР;
  • отменить работу полевых кухонь в городах и районах ЛНР;
  • 12 мая 2021 года организовать работу в закрытом режиме военно-патриотического парка культуры и отдыха «Парк «Патриот».

Кроме того, Министерству связи и массовых коммуникаций, а также Министерству культуры, спорта и молодежи поручено «организовать предварительную запись и теле-видеотрансляцию 9 мая 2021 года и 12 мая 2021 года культурных мероприятий, предусмотренных планом проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня республики в 2021 году», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.



Теги: карантин, День Победы, ОРЛО, COVID-19
 
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