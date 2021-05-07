На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку

07.05.2021 15:00

В Луганской области на шахте Горная ГП Первомайскуголь началась забастовка шахтеров с требованием выплатить задолженность по заработной плате. Под землей остаются 14 горняков, сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 7 мая.

"5 мая в полицию г. Попасная поступило сообщение о том, что на ОП шахта Горная ГП "Первомайскуголь" проводится забастовка, во время которой 14 шахтеров не поднимаются на поверхность, требуя выплаты задолженности по заработной плате", – говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам статьи о невыплате заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат (ч.1 ст.175 УК Украины) для предоставления правовой оценки действиям руководства предприятия.

"В рамках уголовного производства следователи под процессуальным руководством прокуратуры проводят неотложные следственные действия, в частности опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты", – добавили в полиции.

В свою очередь глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец написал в Facebook, что забастовка на шахте Горная продолжается уже двое суток. При этом администрация шахты блокирует спуск другим горнякам, чтобы они не присоединились к протесту.

"На поверхности формируются списки для участия в масштабном протесте в правительственном квартале Киева. Люди требуют выплаты зарплатного долга, который по состоянию на сегодня по ГП Первомайскуголь достиг 127,4 млн гривен", – сообщил Волынец.

Кроме того, протестующие требуют повышения окладов и улучшения ситуации со средствами индивидуальной защиты. Сейчас на почти 1100 подземных рабочих на госпредприятии лишь 180 самоспасателей.