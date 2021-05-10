В прифронтовом Золотом произошел конфликт между полицейскими и местными жителями

10.05.2021 13:00

На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства происшествия с участием правоохранителей. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, передает Трибун.

9 мая в пгт. Золотое-3 на улице Театральной во время несения службы по обеспечению общественного порядка между сотрудниками роты "Святослав" из Кировоградской области и местными жителями возникла конфликтная ситуация, при которой бойцы роты применили физическую силу и оружие.

В результате происшествия никто огнестрельных ранений не получил.

Данный факт зарегистрирован. Сейчас совместно с Управлением внутренней безопасности и прокуратуры проводится проверка правомерности применения полицейскими оружия. Кроме того, для предоставления правовой оценки действиям сотрудников роты "Святослав" проинформировано Государственное бюро расследований.