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В прифронтовом Золотом произошел конфликт между полицейскими и местными жителями
На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства происшествия с участием правоохранителей. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, передает Трибун.
9 мая в пгт. Золотое-3 на улице Театральной во время несения службы по обеспечению общественного порядка между сотрудниками роты "Святослав" из Кировоградской области и местными жителями возникла конфликтная ситуация, при которой бойцы роты применили физическую силу и оружие.
В результате происшествия никто огнестрельных ранений не получил.
Данный факт зарегистрирован. Сейчас совместно с Управлением внутренней безопасности и прокуратуры проводится проверка правомерности применения полицейскими оружия. Кроме того, для предоставления правовой оценки действиям сотрудников роты "Святослав" проинформировано Государственное бюро расследований.
Теги: Донбасс, полиция, конфликт, 9 мая, Золотое
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