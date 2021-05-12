В ОРЛО предложили бесплатную медицинскую помощь русскоязычному населению Украины

12.05.2021 12:00

"Правительство ЛНР" 11 мая приняло постановление, утверждающее программу по оказанию бесплатной медицинской помощи русскоязычному населению Украины на 2021 год.

Документ разработали, чтобы оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям подконтрольных украинскому правительству районов Донбасса, и поддержку русскоязычному населению Украины. Помощь можно будет получить по таким направлениям:

— родовспоможение, в том числе оперативное вмешательство;

— онкология взрослая, в том числе оперативная помощь;

— имплантация интраокулярных линз;

— эндопротезирование;

— амбулаторная и стационарная помощь взрослому населению;

— амбулаторная и стационарная помощь детскому населению.