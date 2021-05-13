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Архив - Луганская область

В ОРЛО призывают на военные сборы 3000 резервистов

13.05.2021 15:00
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В ОРЛО призывают на военные сборы 3000 резервистов

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник поручил незаконному вооруженному формирования «Народная милиция ЛНР» организовать и провести военные сборы, в которых примут участие три тысяч резервистов. Об этом сказано в «указе» Пасечника.
Военные сборы должны быть проведены в период с 17 по 21 мая «в целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности».
Пасечник указал «призвать на военные сборы 3 000 человек из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию ЛНР», а также «привлечь к проведению военных сборов 198 единиц транспортных средств для комплектования подразделений Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов».
Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся в ОРЛО поручено «обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам предприятий, организаций и учреждений, призванным на военные сборы, на период прохождения военных сборов».
Пасечник поручил «Народной милиции» обеспечить «соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток».



Теги: Донбасс, ОРЛО, резервисты, военные сборы
 
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